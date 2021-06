Quando scade la Certificazione Verde Covid-19? Le differenze tra le diverse tipologie

Il 1 Luglio 2021 diventerà ufficialmente attiva la Certificazione Verde per il Covid-19, anche nota come Green Pass. Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, le tipologie variano a seconda del tipo di prestazione sanitaria ricevuta, e di conseguenza cambia anche la scadenza. Vediamo quali sono le differenze.

Cerchiamo di riassumere in maniera più semplice possibile:

In caso di guarigione da Covid-19 , il Green Pass sarà valido per 180 giorni (6 mesi);

, il Green Pass sarà valido per 180 giorni (6 mesi); In caso di tampone negativo , la Certificazione sarà valida per 48 ore;

, la Certificazione sarà valida per 48 ore; In caso di vaccino monodose : sarà valida per 270 giorni (9 mesi circa);

: sarà valida per 270 giorni (9 mesi circa); In caso di seconda dose o dose unica per pregressa infezione : sarà valida 270 giorni (9 mesi);

: sarà valida 270 giorni (9 mesi); In caso di prima dose: sarà valida fino alla dose successiva.

Ad ogni modo, la scadenza è indicata direttamente sul Green Pass e nell'app Io, nel momento in cui si apre il tab contenente il QR Code.

Nelle ultime ore ha fatto capolino su web un falso messaggio Whatsapp contenente un presunto Green Pass, a cui vi invitiamo a non prestare attenzione dal momento che si tratta di una truffa che mira a rubare i dati bancari degli utenti per scopi fraudolenti.

Per tutti i dettagli sui requisiti richiesti per il Green Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento.