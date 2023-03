Quando scoprirete il valore di questa banconota da 500£, non dormirete più la notte

I cultori della numismatica sono sempre alla ricerca di monete e banconote il cui valore è sproporzionalmente superiore a quello effettivo. Spesso e volentieri, sono denari molto antichi o associati ad eventi in particolare, proprio come la rara banconota da 500 sterline protagonista di questa news.

Essa proviene da una filiale a Leeds della Bank of England ed è stata recentemente venduta all’asta per 24.000 sterline. La cartamoneta è datata 1936 ed è solo la seconda esistente della sua tipologia e la prima messa in vendita. No, questa volta non c’entra lo zampino di Sotheby’s, la casa d’aste che ha recentemente messo in vendita la Bibbia ebraica più antica al mondo, bensì di Noonans, che ha virgolettato l’articolo come una banconota “estremamente rara”.

Il cimelio ha fatto gola a tutti gli appassionati, ma ad avere la meglio, ironia della sorte, è stato proprio un importante collezionista della Bank of England. Peculiarità del pezzo, probabilmente, è la firma posta sul fronte che recita “Kenneth O Peppiatt”, cioè il capo cassiere della banca inglese.

Un amministratore di Noonans, Andrew Pattinson, ha spiegato che l’oggetto proviene da una raccolta di un “fantastico collezionista di lunga data”. Siffatte banconote da 500 sterline sono state messe in circolazione solo da tre filiali della Bank of England: quella di Londra, di Liverpool e, naturalmente, quella di Leeds, secondo quanto raccontato da Pattinson stesso, il quale non ha esitato a precisare che quelle provenienti da quest’ultima sarebbero le più rare.

Se volete visionare il cimelio, date un’occhiata alle immagini originali pubblicate dalla BBC.