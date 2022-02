Quando fai uno screenshot su Facebook si vede? La risposta di Zuckerberg

"Se faccio uno screenshot su Facebook si vede?", è la domanda che sicuramente in molti si saranno posti almeno una volta mentre utilizzano il social network. A tale quesito ha voluto rispondere l'amministratore della compagnia, Mark Zuckerberg, annunciando la trimestrale non esaltante di Meta.

Il CEO di Facebook, riferendosi all'aggiornamento che ha portato la crittografia end-to-end nelle chat di Facebook Messenger, ha spiegato che se qualcuno cattura uno screenshot di un messaggio che scompare, il mittente riceverà una notifica.

La novità era passata quasi sottotraccia, ma era stata annunciata pubblicamente sul proprio profilo ufficiale Facebook dallo stesso Zuckerberg, il quale in un post (che proponiamo come sempre in apertura) afferma quanto segue: "nuovo aggiornamento per le chat crittografate end-to-end di Messenger in modo da ricevere una notifica se qualcuno fa uno screenshot di un messaggio che scompare". Nell'immagine, che mostra una conversazione tra lui e la moglie Priscilla Chan, si vede chiaramente l'indicazione "Priscilla ha scattato uno screenshot" e Mr.Facebook rispondere "ho visto che hai fatto lo screenshot".

Contestualmente all'annuncio di questa funzione, Zuckerberg ha anche spiegato che "stiamo anche aggiungendo GIF, sticker, e reazioni alle chat crittografate".

Una piacevole novità, quindi, per Facebook che non sta attraversando un buon periodo. Nella giornata di ieri Zuckerberg ha visto crollare il suo patrimonio netto.