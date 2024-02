Quando sei al ristorante non riesci a scegliere? È un tipo di ansia molto comune

Un recente studio ha rivelato che un sorprendente trenta per cento degli americani si trova a navigare nelle acque tumultuose dell'ansia ogni volta che deve affrontare un menù al ristorante. Questo stato d'animo, battezzato come "ansia da menù", si manifesta con una sensazione di sovraccarico davanti alle numerose opzioni disponibili.

Ciò spinge alcuni ad evitare completamente situazioni che prevedono la scelta tra diversi piatti. Curiosamente, sono i più giovani, appartenenti alle generazioni Z e Millennial, a confessare maggiormente questa fobia da menù, con una percentuale che supera il 40%, a fronte di un più moderato 15% delle generazioni precedenti.

La rete sociale TikTok pullula di video in cui utenti documentano le proprie tribolazioni nel decidere cosa ordinare, alcuni dei quali arrivano a consultare ossessivamente il menù online prima di raccogliere il coraggio necessario per accettare un invito a cena. L'ansia anticipatoria si contrappone al piacere che generalmente deriva dall'attesa di un evento positivo, come una vacanza o una cena fuori.

Questa inversione di tendenza, secondo gli esperti, può essere attribuita a diversi fattori: la paura di fare la scelta sbagliata, la difficoltà di interpretare menù complessi o l'ansia di fronteggiare ingredienti sconosciuti che potrebbero scatenare allergie o essere in contrasto con restrizioni dietetiche personali (ecco come controllare l'ansia).

Sebbene le indagini attuali offrano uno spaccato più aneddotico che scientifico, studi pregressi confermano che la complessità dei menù può generare un sovraccarico decisionale, riducendo la soddisfazione del cliente e compromettendo l'esperienza culinaria complessiva. Tuttavia, vi è anche chi vede nel fenomeno dell'ansia da menù una conferma che, per la maggior parte delle persone, l'attesa di un evento può trasformarsi in un piacere anticipato, con esperienze di vita vissuta che si rivelano investimenti preziosi per la felicità a lungo termine, ben oltre l'accumulo di beni materiali.

