Quando serve il Green Pass in Italia? Ecco quando è richiesto

Del Green Pass abbiamo ampiamente parlato su queste pagine nel nostro approfondimento, ma in molti continuano a chiedersi quando è necessario mostrarlo. Vediamo di fare il punto su quando serve in Italia, dando per scontato che per i viaggi nell'UE è richiesto quasi ovunque.

In Italia, la Certificazione Verde può essere richiesta per la partecipazione ad eventi pubblici (come concerti e festival: secondo alcune indiscrezioni sarebbe in arrivo un protocollo tra regioni e Governo), ma anche per le feste che si tengono a seguito di cerimonie civili o religiose (come i matrimoni).

Inoltre, può essere usata anche per accedere alle Residenze Sanitarie Assistenziali o altre strutture simili, oltre che per spostarsi sia in entrata ed in uscita da e verso territori che rientrano nelle "zone rosse" o "arancioni".

Il decreto del Governo però prevede anche che "regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19", e come sempre in casi come questi consigliamo di rivolgervi alle autorità locali, attraverso i siti web o le pagine istituzionali, per capire meglio come è utilizzato. Lo stesso consiglio è esteso anche ai paesi dell'Unione Europea: attraverso il sito viaggiare sicuri della Farnesina è possibile conoscere le eventuali restrizioni e requisiti richiesti per entrare o uscire.