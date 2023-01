Quando lo Smart TV Xiaomi crolla del 40%: offerta Unieuro salva portafogli

Se da un lato c'è l'offerta Unieuro su Redmi Note 11, dall'altro c'è la promozione della medesima catena su un altro prodotto Xiaomi potenzialmente intrigante. Si fa riferimento in questo caso a uno Smart TV del brand, il cui prezzo è crollato del 40% (e oltre).

La promozione di partenza porta infatti il costo del modello Xiaomi P1E da 32 pollici a 149 euro, rendendo così il televisore una potenziale scelta "salva portafogli" per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. D'altronde, il sistema operativo è Android, segno del fatto che le funzionalità smart non mancano, così come c'è l'ovvio supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Non si tratta certamente di una soluzione per tutti, considerata anche la risoluzione HD del pannello, ma il calo di prezzo non passa inosservato, se si considera che in precedenza il costo era di 249,90 euro. Il 40% di risparmio è dunque servito in questo modo, ma in realtà è in carrello che il prezzo finale cala ulteriormente del 5%. Ne deriva che il costo diventa 141,55 euro, per uno sconto di 108,35 euro.

Che si tratti di una buona occasione o meno spetta alla valutazione di ogni singolo utente, dato che abbiamo tutti esigenze e preferenze diverse, ma sul fatto che al giorno d'oggi sia ormai possibile acquistare Smart TV a basso prezzo c'è poco da aggiungere.