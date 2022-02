Quando si spegnerà il 3G di TIM nel mio comune? Ecco come scoprirlo

Come noto già da qualche mese, TIM si appresta a spegnere il 3G a partire dal mese di Aprile 2022. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso il proprio sito web, dove ha comunicato la dismissione dell'ormai vecchia rete per concentrarsi su 4G e 5G di nuova generazione.

TIM ha però fatto un ulteriore passo in avanti ed ha messo a disposizione uno strumento, accessibile attraverso il proprio sito web, cliccando su questo indirizzo, che permette di verificare la data di spegnimento del segnale 3G per ogni comune.

Collegandosi alla pagina in questione, infatti, viene data la possibilità di scegliere la regione e quindi scaricare la lista completa contenente tutti i dettagli.

Il file PDF che vi ritroverete di fronte contiene il mese di spegnimento del 3G per ogni comune, ma non include alcuna informazione sulle date precise. Nel nostro caso è indicato Aprile 2022 come mese x, ma non sono presenti molte informazioni sul giorno in cui non sarà più possibile accedere alla rete.

Nel comunicato, TIM spiega che "nel processo di innovazione e sviluppo della propria rete mobile, per offrire alla propria clientela servizi di qualità sempre più elevata, ha avviato la progressiva dismissione della rete 3G, a favore delle più performanti reti 4G e 5G".