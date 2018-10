Quando T-Pain realizzò il 'microfono per l'autotune' (si trova ancora online)

Se ci seguite spesso, sapete che ci piace andare a ripescare vecchie curiosità tecnologiche, andate a perdersi nei meandri del web con il passare degli anni. Oggi parliamo del noto rapper T-Pain e del suo "microfono per l'autotune", che qualche anno fa venne messo in vendita in catene di negozi come K-Mart e Toys "R" Us.

In particolare, stando a quanto riportato dai colleghi di Reuters all'epoca, il 33enne rapper statunitense, salito recentemente agli onori delle cronache in Italia per via della collaborazione con J-Ax e Fedez nel brano "Senza Pagare", avrebbe dichiarato al momento del lancio del microfono nel 2011: "(Riferendosi al tentativo di lanciare un'app per l'autotune, ndr) Molti bambini non hanno un telefono cellulare, così per raggiungere tutti ho pensato di farlo diventare un giocattolo".

Affermazioni che fanno anche capire come la situazione in ambito smartphone sia radicalmente cambiata negli ultimi 7 anni, visto che oggi la maggior parte dei bambini ne fa uso. Per quanto riguarda il microfono in questione, esso consentiva, tra le altre cose, di caricare una base dal PC e di salvare le performance. In questo modo, chiunque poteva sfoggiare la propria nuova "canzone", con una voce simile a quella del T-Pain di allora.

Per curiosità, abbiamo anche provato a cercare se viene ancora venduto nei vari store online. Ebbene, il "microfono per l'autotune" è disponibile su Amazon.com, con prezzi che partono da circa 200 dollari (circa 175 euro al cambio attuale).

Qui sopra potete vedere lo spot pubblicitario realizzato all'epoca.