Quando la temperatura della CPU è troppo alta? Ecco come capirlo e prevenire l'usura

Se avete seguito le nostre indicazioni sul monitoraggio del PC, avrete ormai sotto controllo le temperature già da diverso tempo. Ma quali sono veramente le temperature limite? Quando dovremmo iniziare a preoccuparci? Ma soprattutto, come intervenire?

Ebbene, anche in questo caso la risposta non potrebbe essere più semplice ma soprattutto, potrebbe stupire più di qualcuno.

Spesso ci capita di imbatterci, soprattutto in rete, in utenti preoccupati per le elevate temperature operative del proprio PC, salvo poi renderci conto che in realtà si tratta di valori perfettamente nella norma. Quali sono dunque i valori ideali?

Un processore moderno, dotato di un sistema di dissipazione correttamente installato, adeguato e in linea con il TDP indicato dal produttore, dovrebbe far registrare temperature in un range tra i 25 e i 50 gradi in idle e in task di bassa intensità.

Con un utilizzo più intenso, le temperature dovrebbero mediamente oscillare intorno ai 75 gradi con picchi massimi intorno ai 90-95 gradi. Oltre questa soglia, se per tempi prolungati, possiamo iniziare a parlare di usura.

Chiaramente ogni produttore ha le sue indicazioni, dunque si consiglia sempre di fare affidamento alle informazioni fornite dalla casa madre.

Gli approcci migliori per abbassare la temperatura del PC sono molteplici. Innanzitutto, si consiglia di effettuare uno studio accurato dell’airflow, il flusso d’aria, all’interno del case.

Una procedura decisamente più invasiva e impegnativa, ma spesso risolutiva, consiste nell’effettuare un check-up del sistema di dissipazione. In particolare, si consiglia di effettuare una regolare manutenzione per eliminare gli accumuli di polvere, un potente isolante, e di cambiare la pasta termoconduttiva a cicli regolari.

Qualora voleste controllare anche alla vostra GPU, vi suggeriamo di dare un’occhiata ai principali metodi per il monitoraggio della scheda video.