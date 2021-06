Una volta si pensava che in America ci fossero animali molto piccoli: ecco perché

Sono molte le cose che in passato - soprattutto in confronto ad ora - non si sapevano o semplicemente si ignoravano. Nel XVIII secolo, infatti, diversi biologi europei credevano erroneamente che il clima americano consentisse solo agli animali e alla vegetazione di crescere fino a un'altezza moderata, più piccola di quelle dell'Europa.

Tale convinzione venne diffusa soprattutto dal nobile e naturalista francese, Georges-Louis Leclerc, Compte de Buffon. Ai tempi l'America non era "famosa" come oggi, per questo motivo il francese ipotizzò che il nuovo continente fosse semplicemente una versione inferiore dell'Europa e, poiché immaginava che fosse piena di paludi, era impossibile secondo de Buffon che da tali condizioni potesse nascere qualcosa di buona statura.

Dopo aver sentito quanto detto dal naturalista della Francia, Thomas Jefferson, che sarebbe diventato terzo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1801 al 1809, non era per niente d'accordo (ovviamente!). Per questo motivo Jefferson chiese a John Sullivan del New Hampshire nel 1786 di inviare il corpo imbalsamato di un alce a Parigi, così da dimostrare la "grandezza" degli animali americani che, in confronto al cervo inglese, era molto più colossale.

L'anno successivo il pacco arrivò nel centro di storia naturale di Parigi. Qui Buffon rimase impressionato dalla creatura è cambiò completamente la sua visione della fauna selvatica americana. L'alce (Alces alces) oltre a essere il più grande cervide esistente, ha un peso di medio di oltre 550 kg e un'altezza che varia generalmente dai 2,1 ai 2,3 metri.

Il francese si assicurò di chiedere scusa personalmente a Jefferson per ringraziarlo per i suoi contributi alla scienza. Il presidente dal canto suo chiese di esporre la creatura nel museo... ma non sappiamo se questa richiesta venne mai accettata.