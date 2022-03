Quando tolgono il 3G? Arriva la comunicazione ufficiale di Kena e non solo

Già dal 2019 si caldeggia su queste pagine lo spegnimento della rete 3G in Italia e adesso è arrivato il "momento clou". Infatti, alcuni operatori importanti si apprestano a effettuare lo switch off.

In parole povere, in questo inizio marzo 2022 alcuni clienti di Kena Mobile stanno ricevendo l'SMS che potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia. In quest'ultimo si legge: "Gentile Cliente, da Aprile 2022 Kena avvierà il progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà sostituita dalla tecnologia 4G. Puoi verificare la lista in continuo aggiornamento degli smartphone abilitati. Altrimenti, in assenza di rete 3G, userai la rete 2G per telefonare e inviare SMS, ma non potrai più navigare contemporaneamente in Internet sulla rete 4G. Nel caso, per fruire al meglio della qualità della rete, ti suggeriamo di valutare la sostituzione del vecchio smartphone".

La comunicazione ufficiale dell'operatore si conclude con un rimando al numero 181 per maggiori informazioni, nonché al portale ufficiale di Kena. Da quest'ultimo apprendiamo che si partirà da alcune zone e si procederà poi per tutto il territorio nazionale. Per verificare la situazione legata al vostro specifico comune, potete fare riferimento all'apposita pagina del sito Web ufficiale di Kena, che può consentirvi di ottenere ulteriori dettagli.

In questo contesto, verrà inoltre attivato il servizio VoLTE (Voce su rete 4G) per tutte le SIM Kena. In ogni caso, per usufruire di quest'ultimo bisogna chiaramente possedere un dispositivo compatibile: per questo motivo, Kena ha rilasciato una lista in continuo aggiornamento degli smartphone abilitati. In ogni caso, mediante gli altri dispositivi sarà ancora possibile telefonare e inviare SMS tramite la rete 2G, nonché navigare mediante rete 4G. Tuttavia, se non si dispone di un modello compatibile, non sarà più possibile navigare sul Web mentre è in corso una chiamata vocale. Inoltre, i dispositivi che fanno uso della tecnologia 3G potranno riscontrare importanti rallentamenti.

Per il resto, vi ricordiamo che Kena si appoggia a TIM, dunque, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: anche quest'ultimo operatore è al centro di una situazione simile. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al portale ufficiale di TIM. Oltre a questo, potreste voler dare un'occhiata anche alla nostra guida per capire quando TIM spegnerà il 3G nel vostro comune. In ogni caso, il mese in cui partirà tutto è sempre aprile 2022.

Ricordiamo infine che Vodafone ha già spento la rete 3G nel 2021.