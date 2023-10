Quando torna l'ora solare nel 2023? Ecco la data e come sposteremo le lancette

Conto alla rovescia per il ritorno dell’ora solare, che segna l’inizio “ufficiale” della stagione invernale, con un’ora di luce in meno di pomeriggio ma una in più la mattina. Facciamo quindi il punto su come spostare e quando le lancette.

Lo switch avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 Ottobre 2023, quando scatterà l’ora solare. Alle 3, le lancette torneranno indietro di un’ora, diventando le 2. Gli effetti saranno tangibili sin dalla mattina successiva, quando il sole sorgerà e tramonterà prima, regalando quindi un’ora di luce in più la mattina a coloro che si sveglieranno presto per andare al lavoro, che rincaseranno a casa quando sarà già notte.

Ovviamente, vivendo in un’epoca in cui la maggior parte degli orologi sono digitali, non sarà necessario procedere con lo switch manuale delle lancette: smartphone, smart speaker, PC, tablet e TV si aggiorneranno automaticamente e non sarà necessario fare nulla.

La scelta di fissare il cambio di orario al fine settimana è anche legata al fatto che essendo scuole ed uffici chiuse di domenica, i lavoratori e studenti potranno abituarsi al meglio al nuovo orario.

Il cambio successivo dell’ora, ovvero quando si passerà da quella solare a quella legale, è previsto per l’ultimo fine settimana di marzo 2024, ovvero tra sabato 30 e domenica marzo 2024. Ovviamente, in tal caso sarà necessario spostare in avanti le lancette. Lo scorso anno, uno studio aveva cercato di capire se l’ora solare è realmente conveniente anche alla luce del caro energia.