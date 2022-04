Quando la TV si vede a scatti? Ragioni, problemi e possibili soluzioni

Qualche ora fa su queste pagine abbiamo spiegato perchè i canali TV potrebbero vedersi disturbati, con il così detto “effetto mosaico” che è molto fastidioso e rappresenta uno dei motivi di fastidio più ricorrenti e segnalati tra gli utenti.

Se la TV si vede a scatti le motivazioni potrebbero essere tante: la più ricorrente è da ricercare in una debolezza con il segnale, e per tale ragione potrebbe essere utile la nostra guida che vi spiega come migliorare la ricezione dell’antenna TV del digitale terrestre. Il consiglio è di effettuare prima una verifica direttamente tramite le impostazioni del decoder o TV, dove è presente un apposito pannello contenente tutte le informazioni del caso sulla qualità della ricezione e del segnale.

Se il collegamento va e viene (ovvero si oscura completamente il quadro) potrebbe essere un problema di natura elettrica: in tal caso potrebbe essere utile verificare i cavi, o eventuali disservizi alla corrente. Se le verifiche del caso hanno dato esito negativo, effettuate un reset al software del decoder o TV: il firmware potrebbe essere danneggiato e quindi mandare in tilt il segnale.

Controllate, inoltre, anche l’eventuale presenza di disturbatori del segnale. Chiaramente, se i problemi si verificano in caso di maltempo, è perfettamente normale.