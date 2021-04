Quando uscirà android 12? Tutto quello che c'è da sapere

Il sistema operativo partorito da Google per i nostri smartphone arriverà presto alla sua dodicesima iterazione. Giunto intanto alla seconda developer preview, dovrebbe raggiungere molto presto la sua forma definitiva e arrivare sui nostri device una volta per tutte.

A partire da un'Interfaccia Utente rimaneggiata con l'aggiunta di nuove funzionalità, il prossimo major update di Android promette di migliorare l'esperienza utente sotto tanti punti di vista.

Partiamo dunque dall'estetica. Oltre ad alcune migliorie lato UI infatti, il prossimo aggiornamento dovrebbe introdurre anche un nuovo sistema di personalizzazione dell'interfaccia più profondo rispetto agli attuali preset Chiaro e Scuro. Non si esclude la possibilità di selezionare un colore primario che andrà ad applicarsi su tutto il sistema, compresi i tasti delle impostazioni rapide.

Nome in codice Columbus, sui dispositivi della gamma Pixel dovrebbe tornare l'attesa funzione di doppio tap sulla back cover dopo la sua rimozione dalla build definitiva di Android 11. Non si esclude il suo arrivo anche su altri device compatibili.

Il colosso di Mountain View sarebbe inoltre in procinto di portare sugli smartphone Android una Game Mode ufficiale, in modo tale da ridurre la frammentazione in tal senso. Ultima, ma non per importanza, la funzione App Pairs, anch'essa presente già su numerosi dispositivi benché sviluppata dagli stessi produttori.

Ma quando arriverà Android 12 Snow Cone? Lo sviluppo sembra procedere in maniera puntuale sulla tabella di marcia, perciò è lecito aspettarsi la prima beta già nel bimestre maggio-giugno e la prima versione stabile a settembre, esattamente come accaduto per Android 11.