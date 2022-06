Quando uscirà iOS 16? Emergono le possibili date delle varie versioni

Il 6 giugno 2022 si avvicina (e di conseguenza sta per arrivare il "momento clou" della WWDC). Al netto delle novità che si dovrebbero vedere su iPadOS 16, in questa sede ci soffermiamo sulle possibili date di uscita delle varie versioni di iOS 16.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, sono trapelati online dettagli in merito a quando potrebbero effettivamente uscire Developer Beta, Public Beta e Build stabile della nuova major release del sistema operativo degli iPhone. Ebbene, secondo le indiscrezioni il "punto di partenza" sarebbe proprio la giornata del 6 giugno 2022, che segnerà l'apertura della WWDC 2022.

In questa data dovrebbe venire rilasciata la beta destinata agli sviluppatori: d'altronde, è proprio durante la WWDC che si dovrebbe vedere concretamente iOS 16. Il passo successivo per Tim Cook e soci dovrebbe poi essere quello di rilasciare la Public Beta, consentendo dunque anche agli utenti più "attenti" di provare le nuove funzionalità introdotte. A tal proposito, la fase di Beta pubblica dovrebbe partire a fine giugno 2022 o inizio luglio 2022.

La release finale dovrebbe invece arrivare a settembre 2022, dunque bisognerà probabilmente attendere ancora qualche mese affinché tutti possano mettere mano in modo stabile su iOS 16. In ogni caso, sembra proprio che sia tutto pronto per quest'ultimo, dato che al momento in cui scriviamo mancano 2 giorni alla WWDC 2022. Ovviamente seguiremo tutto, come di consueto, sulle pagine di Everyeye Tech.