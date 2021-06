Quando uscirà iPhone 13? Ecco cosa dicono gli ultimi rumor

Mentre si continua a discutere del possibile nome di iPhone 13, arrivano delle importanti novità dal fronte del lancio della nuova generazione di smartphone made in Apple.

A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, infatti, nel 2021 non dovrebbero esserci ritardi di alcun tipo. Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete, infatti, Apple avrebbe già tutelato le componenti fondamentali della scheda tecnica di iPhone 13 (i chip A15 targati TSMC ed i pannelli OLED di Samsung) per evitare che si ripeta quanto avvenuto nel 2020, quando il colosso di Cupertino fu costretto ad annunciare iPhone 12 con un mese di ritardo rispetto alle tempistiche classiche.

Alcune nuove voci provenienti dall'Asia riferiscono inoltre che l'iPhone 13 non dovrebbe essere interessato dallo shortage, dal momento che Apple rappresenta una priorità assoluta per TSMC, dal momento che è il produttore esclusivo dei chip della Serie A e della serie M presente su iPhone, iPad e Mac.

Sulla base di tali indiscrezioni, quindi, appare praticamente certo che vedremo l'iPhone 13 a settembre nel classico keynote autunnale in cui il colosso di Cupertino svelerà anche la data di lancio del nuovo iOS 15. L'arrivo nei negozi, invece, dovrebbe avvenire qualche settimana dopo, e probabilmente bisognerà aspettare ottobre.