Quando uscirà il visore di Apple per l'AR/VR? Potrebbe mancare meno di un anno

Si vocifera della volontà di Apple di lanciare un visore per l'AR/VR ormai da parecchio tempo, tanto che sarebbe già allo studio una seconda generazione (nonostante non sia ancora arrivata la prima). Non sono in pochi a chiedersi quale sarà la data di uscita del prodotto, che ora è trapelata online.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors, secondo il noto analista Ming-Chi Kuo il visore AR/VR della società di Cupertino potrebbe approdare sul mercato nel quarto trimestre del 2022. La finestra di lancio dovrebbe dunque rientrare tra ottobre e dicembre 2022. Sembrano smentiti i precedenti rumor che volevano un lancio già nel secondo trimestre del 2022.

Insomma, potrebbe mancare meno di un anno. Una prospettiva intrigante, considerando che l'approdo di Apple in un mercato di questo tipo potrebbe effettivamente portare una ventata d'aria fresca nel panorama della realtà virtuale e aumentata. Più precisamente, in questo caso generalmente si fa riferimento nello specifico alla realtà mista.

Va inoltre ricordato che quest'anno l'attenzione attorno a questi mondi è stata parecchia: basti pensare all'annuncio del Metaverso da parte di Mark Zuckerberg, che non è sicuramente passato inosservato. Il 2022 sarà l'anno di Apple nel Metaverso? Staremo a vedere.

Crediti immagine copertina: Antonio De Rosa. Immagine sottostante: The Information.