Quando uscirà Windows 11? Il punto sul lancio del nuovo OS Microsoft

La notizia di oggi è senza dubbio rappresentata dalla pubblicazione dei primi screenshot di Windows 11, il nuovo OS di Microsoft che sarà annunciato la prossima settimana, il 24 Giugno, nel corso di un evento Microsoft già confermato da tempo. Ma quando sarà disponibile per il pubblico?

Al momento, ovviamente, siamo nel campo delle indiscrezioni ed ipotesi, in quanto tutti i rumor e screenshot pubblicati sono frutto di una ISO trapelata su alcuni forum cinesi.

Secondo quanto riportato da vari siti del settore, Microsoft dovrebbe rilasciare la prima Insider Preview di Windows 11 poco dopo il suo evento: in molti puntano ad una pubblicazione già lo stesso pomeriggio, mentre altri nel weekend successivo. La cosa che sembra essere praticamente certa però è che gli interessati e curiosi potranno mettere le mani su una prima release beta di Windows 11 già la prossima settimana.

Ma per il lancio pubblico qual è la situazione?

Ovviamente, gli utenti dovranno aspettare un pò prima di poter installare Windows 11 sui propri PC. Tutto lascia presagire che il sistema operativo dovrebbe essere lanciato in via ufficiale tra Ottobre e Novembre, ma chiaramente non possiamo ancora dirlo con certezza ad oggi 16 Giugno 2021.

Le ultime indiscrezioni inoltre riferiscono che Windows 11 potrebbe essere gratuito per gli utenti Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10, a cui dovrebbe essere offerto sotto forma di aggiornamento gratis.