Quando usciranno iPadOS 16 e macOS Ventura? Speculazioni e rumor

Se iOS 16 e watchOS 9 sono largamente disponibili per gli iPhone ed Apple Watch compatibili, all’appello mancano ancora iPadOS 16 e macOS Ventura, i nuovi sistemi operativi per iPad e Mac che come avranno sicuramente notato tutti, non sono stati distribuiti lunedì scorso.

A riguardo, non possiamo che rifarci alle dichiarazioni ufficiali di Apple: iPadOS 16 è in ritardo, ed è stato confermato anche dallo stesso colosso di Cupertino qualche settimana fa. Nel comunicato, la Mela ha spiegato che “salterà una versione”, segno che probabilmente verrà lanciato in concomitanza con iOS 16.1 e watchOS 9.1, che presumibilmente giungeranno sui dispositivi compatibili solo ad ottobre.

Lo stesso vale anche per macOS Ventura, per cui con ogni probabilità bisognerà attendere almeno un altro mese prima di poterlo installare su iMac, Mac Mini e MacBook.

Già da qualche anno Apple non è solita lanciare il nuovo sistema operativo per PC insieme alla controparte mobile, probabilmente per non sovraccaricare i server, oltre che per prendersi tutto il tempo necessario per finalizzare i lavori.

Quest’anno però si è aggiunto anche iPadOS, per problemi con alcune funzionalità di cui però non si conoscono molto i dettagli. L’annuncio ufficiale delle date di lancio potrebbe arrivare durante il keynote Apple di Ottobre 2022, che potrebbe essere dedicato proprio agli iPad e Mac.