Quando è uscito il primo iPhone? Ormai è passato parecchio tempo

Già da tempo sappiamo che gli iPhone 15 arriveranno a settembre. Sono ormai quasi due decenni che gli smartphone del colosso di Cupertino dominano il mercato della telefonia, registrando ogni anno delle vendite da record. Ma chi si ricorda quando è stato presentato il prime iPhone?

Il primo iPhone è stato svelato nel 2007, ben 16 anni fa. La cornice dell'annuncio era quella del Macworld di San Francisco del 9 gennaio 2007, durante la quale Steve Jobs è salito sul palco ed ha spiegato che "oggi, Apple reinventa il telefono". Potete trovare il breve (ma iconico) discorso su YouTube o in cima a questa notizia.

In realtà, però, l'iPhone è arrivato sul mercato molti mesi dopo: il suo lancio ufficiale, infatti, si è tenuto il 29 giugno 2007, poco più di sei mesi dopo l'annuncio dello smartphone. La curiosità per il device era alle stelle: "è un iPod, un telefono e un comunicatore via internet, tutto in solo prodotto", aveva detto Steve Jobs durante il discorso di presentazione del dispositivo. Una piccola rivoluzione, per l'epoca, quando i telefoni non si collegavano al web e i lettori MP3 esistevano ancora.

All'epoca, gli smartphone all'ultimo grido erano di Blackberry e, soprattutto in Europa, di Nokia. Non si trattava certo di dispositivi smart: gli schermi touch ancora non c'erano, se non in rari casi, perciò si digitava su una tastiera fisica, che rubava spazio al display. Per questo, Apple poté usare il "grande" schermo del primo iPhone, da ben 3,5", per una campagna marketing graffiante.

Il design dell'iPhone era futuristico, come lo era anche il suo software, che permetteva una rapida navigazione in rete e alcune operazioni di base che oggi consideriamo scontate, ma che sugli altri telefoni erano impossibili da eseguire. In più, il device aveva una fotocamera da 2 MP: altro che macchina fotografica!

Tutti questi fattori favorirono lo straordinario successo dell'iPhone, peraltro contro ogni aspettativa: il prezzo di partenza, pari a 499 Dollari per il modello base da 4 GB di memoria e a 599 Dollari per quello con 8 GB di memoria, era elevatissimo per l'epoca. Non solo: l'unico modo per acquistare il telefono era stipulare un contratto biennale con Cingular, partner unico di Apple negli Stati Uniti.

Non certo il modo migliore per vendere un prodotto così rivoluzionario come quello realizzato da Cupertino. Eppure lo smartphone vendette, e vendette tantissimo: 6,1 milioni di unità in meno di 12 mesi! Se volete saperne di più, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento sulla scheda tecnica del primo iPhone.