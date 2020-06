Quando si utilizza il collutorio dopo l'esercizio fisico accade una cosa davvero strana

Ci sono molte sostanze che, senza saperlo, alterano gli equilibri del nostro organismo, pure quelle che sembrano "innocue". Ad esempio, come ha dimostrato uno studio dell'anno scorso, il semplice atto di utilizzare il collutorio dopo l'esercizio può ridurre uno dei vantaggi dell'attività fisica: abbassare la pressione sanguigna.

Durante l'attività fisica, i vasi sanguigni si aprono in risposta alla produzione di ossido nitrico, che aumenta il diametro di quest'ultimi. Questo processo si chiama vasodilatazione e aumenta la circolazione del flusso sanguigno nei muscoli attivi. Non è una cosa che avviene solo durante l'esercizio, ma anche dopo, grazie al modo in cui i batteri interagiscono con un composto chiamato nitrato, che si forma quando l'ossido nitrico si degrada.

"La ricerca dell'ultimo decennio ha dimostrato che il nitrato può essere assorbito nelle ghiandole salivari ed escreto con la saliva in bocca", spiega lo specialista in fisiologia Raul Bescos dell'Università di Plymouth. "Alcune specie di batteri nella bocca possono utilizzare i nitrati e convertirsi in nitriti, una molecola molto importante che può migliorare la produzione di ossido nitrico nel corpo". Una volta che il nitrito viene prodotto e ingerito con la saliva, viene assorbito nella circolazione sanguigna e si riduce all'ossido nitrico, che mantiene i vasi sanguigni larghi e abbassa la pressione sanguigna.

Secondo la ricerca, questo effetto benefico può essere interrotto utilizzando semplicemente del collutorio. In un esperimento, 23 adulti sani hanno corso su un tapis roulant per 30 minuti. Dopo l'allenamento, ai partecipanti è stato chiesto di sciacquarsi la bocca con un collutorio antibatterico o un placebo aromatizzato alla menta. Ai partecipanti, inoltre, è stata anche misurata la pressione sanguigna durante l'esperimento, immediatamente dopo l'esercizio e durante il periodo di riposo.

I risultati hanno mostrato che un'ora dopo la sessione di tapis roulant, la riduzione media della pressione arteriosa sistolica, in coloro che avevano preso il placebo, era di -5,2 mmHg. La riduzione nel gruppo che utilizzava il collutorio, invece, era molto più bassa, mostrando una media di -2,0 mmHg nello stesso momento. In poche parole, l'uso del collutorio antibatterico aveva abbassato la riduzione della pressione sistolica di oltre il 60%.

Lo studio sottolinea come non tutti i batteri siano necessariamente dannosi per noi, e che l'ingestione di sostanze chimiche antibatteriche che indiscriminatamente interrompono i microbi che vivono nella bocca potrebbe ostacolare importanti processi biologici necessari per mantenerci in salute.