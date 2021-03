Ecco 'Quando mi vaccino?', il nuovo strumento per calcolare quando si verrà vaccinati

A poche settimana di distanza dalla notizia in cui abbiamo parlato del tool per calcolare quando si verrà vaccinati contro il Coronavirus, SkyTg24 e YouTrend hanno sviluppato un altro strumento simile, che funziona in maniera simile e permette di ottenere una stima della propria vaccinazione.

Si chiama "Quando mi vaccino?" ed è accessibile attraverso questo indirizzo. Quando Mi Vaccino richiede l'inserimento di alcuni dati e la risposta ad alcune domande: è necessario inserire la propria regione di residenza o domicilio, l'eventuale appartenenza ad uno dei gruppi di lavoratori che hanno priorità in questa fase (sanitari, RSA, personale scolastico ed universitario, forze armate, penitenziari, luoghi di comunità civili o religiosi o altri servizi essenziali), la propria età e se si soffre di altre patologie che aumentano il rischio clinico se contrare Sars-Cov-2.

Cliccando su "calcola la coda" si verrà reindirizzati alla pagina in cui è presente la stima del proprio periodo di vaccinazione, con la relativa indicazione del vaccino che verrà inoculato.

Non è tutto però, perchè viene anche indicato il numero di persone che si hanno davanti. Lo strumento indica che "le tempistiche qui mostrate sono indicative e derivate da una stima previsionale in base ai dati attualmente disponibili sui vaccini somministrati, al piano vaccinale italiano, alla numerosità delle categorie e alle altre indicazioni del Ministero della Salute".

Nella parte inferiore della pagina è anche presente un'indicazione della precisione di questa stima, ma ovviamente i dati sono fluidi e si basano sulle somministrazioni finora effettuate.