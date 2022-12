Quando vedi il mare con onde quadrate stai assolutamente lontano dall'acqua

Il moto ondoso del mare è un fenomeno complicato e soggetto a numerose variabili. Uno dei più affascinanti (e raro) è senza dubbio quello che crea le onde quadre, che solitamente genera un motivo simile a una scacchiera sulla superficie dell'acqua. Nonostante le apparenze, però, è sconsigliato andare in mare quando si riscontrano queste onde.

Chiamato anche mare incrociato, queste si formano quando le onde che si muovono in direzioni alternate si incontrano ad angolo retto. Si verificano quando il maltempo (come ad esempio le tempeste tropicali) spinge le onde in una direzione mentre la corrente si muove in un'altra, un po' come l'inversione dei fiumi.

Solitamente non è consigliato andare in mare quando si nota questo fenomeno, sia per i semplici bagnanti che soprattutto per le navi. Tuttavia, in acque poco profonde dove le correnti non sono forti e sono mitigate dalla costa, le onde quadre normalmente non rappresentano un pericolo per nuotatori e surfisti fiduciosi (come quello che ha cavalcato l'onda più alta di tutte).

Il punto in cui le onde quadre diventano davvero pericolose è ovviamente al largo, dove le correnti e i volumi d' acqua delle onde contrastanti possono accumularsi e causare un forte rollio alle navi. Ciò mette le barche e le navi a rischio di imbarcare acqua e può aumentare esponenzialmente la probabilità di un incidente.

Una ricerca, pensate, ha scoperto che un gran numero di incidenti si sono verificati proprio a causa di questo fenomeno... altro che triangolo delle Bermuda!