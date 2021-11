Quando vennero scaricati 2 milioni di pneumatici in mare per 'aiutare' i pesci

Al giorno scaricare nel mare degli pneumatici sarebbe (e anche giustamente) perseguito penalmente da parte delle autorità competenti. Negli anni '70, invece, era possibile... e addirittura si pensava fosse giusto e che stesse aiutando l'ambiente.

Nel 1972, la società Broward Artificial Reef Inc. (BARINC) decise di combinare il problema dello smaltimento degli pneumatici e del ripopolamento dei pesci in una sola soluzione: gettare in mare la bellezza di 2 milioni di pneumatici usati per fornire ai pesci delle nuove case in cui vivere creando, secondo loro, delle "barriere coralline artificiali" (poiché anche allora si sapeva che le barriere coralline sarebbero presto scomparse).

Penserete che sia stata un'idea messa subito al bando come il folle piano di costruire una portaerei di ghiaccio, ma invece il progetto venne accolto con entusiasmo. Così, 100 barche della marina degli Stati Uniti e di alcuni enti privati produttori di gomme decisero di "donare" al progetto i loro pneumatici usati. Come non è difficile da immaginare, l'idea si rivelò un disastro senza precedenti.

Il concetto dietro il progetto non era sbagliato: molte strutture artificiali - come i relitti delle navi - offrono alla vita marina un rifugio, ma le gomme delle auto sono troppo leggere e possono facilmente andare alla deriva o rompersi. Voi stareste in una casa che rischia di crollare alla prima folata di vento? Questo è quello che pensarono i pesci, che non utilizzarono mai queste "case artificiali".

Soltanto poche specie di spugne iniziarono a crescere sugli pneumatici, mentre la maggior parte delle gomme schiacciarono e bloccarono la crescita dei coralli e delle barriere coralline. Volontari e diversi gruppi hanno cercato di recuperare gli pneumatici, perfino l'esercito americano è stato coinvolto nel processo di pulizia, e ne sono stati raccolti - anche grazie ad agenzie di pulizia specializzata - centinaia di migliaia tonnellate... ma ne rimangono altrettanto.