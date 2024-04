Quando verrà abbandonato Windows 10? Svelati i prezzi per mantenerlo sicuro

Di certo Windows 10 sta tardando ad andare in pensione, visto il numero di PC su cui è ancora presente. Considerato, però, l'avvicinarsi della fine del supporto, Microsoft ha svelato quali saranno i prezzi da pagare per continuare a utilizzare l'OS in sicurezza.

È un articolo di The Verge del 3 aprile 2024 a fare chiarezza sulla vicenda: la fine del supporto è prevista per il 14 ottobre 2025, ma chi vorrà potrà pagare un prezzo annuale per continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10. Si fa infatti riferimento all'opzione Extended Security Updates (ESU).

Quali saranno i prezzi? Si parte da 61 dollari per il primo anno. Le licenze ESU andranno acquistate per ogni dispositivo Windows 10 che si intende utilizzare in seguito alla fine del supporto, ma i costi incrementano ogni anno. O meglio, raddoppiano: si arriva a 122 dollari per il secondo anno e 244 dollari per il terzo anno. Inoltre, se si entra nel programma ESU, ad esempio, al secondo anno, si deve pagare anche il primo.

Gli utenti potranno insomma continuare a utilizzare Windows 10, ma è innegabile che Microsoft stia spingendo verso Windows 11. Ricordiamo che generalmente le licenze ESU verrebbero proposte esclusivamente alle organizzazioni che necessitano di utilizzare versioni di Windows datate, ma questa volta è diverso per via del fatto che sono ancora in molti ad avere un computer con Windows 10. Ci saranno sconti per aziende e scuole, mentre al momento non sono state annunciate offerte per i consumatori. Arriveranno anche queste? Non possiamo che stare a vedere.

