Quando verrà dismessa la rete 2G? Potrebbe volerci molto tempo

Dopo la nostra prova della connessione 5G a casa, torniamo a parlarvi di reti e connettività per trattare un tema molto caro a chi possiede uno smartphone con qualche anno in più sulle spalle. Quando verranno dismesse le reti 2G in Italia e all'estero? I tempi potrebbero essere più lunghi del previsto!

Ovviamente, la risposta alla domanda varia molto a seconda del Paese in cui vi trovate. Per esempio, PhoneArena riporta che all'inizio di ottobre è iniziato lo shutdown della rete 2G di uno dei principali provider americani, T-Mobile. Altri fornitori di connessione a internet, ovviamente, continuano ad offrire anche le reti 2G, ma in molti stanno pensando di dire addio al 2G per concentrarsi sullo sviluppo e sul mantenimento dei sistemi di nuova generazione.

Negli Stati Uniti, comunque, T-Mobile rappresentava un caso virtuoso: l'azienda infatti ha anticipato la chiusura delle reti 2G, inizialmente programmata per aprile 2024, di soli sei mesi. Altre compagnie, come AT&T e Verizon, hanno chiuso le loro reti 2G molto tempo fa: Verizon lo ha fatto nel 2021; AT&T addirittura nel 2017, non appena la tecnologia è risultata desueta per la maggior parte degli utenti.

In Europa e, soprattutto, in Italia, le cose stanno andando molto diversamente. L'addio al 2G avverrà solo nel 2029, tra poco più di cinque anni. Si tratta di una tempistica molto più dilatata che nel resto del mondo e che, paradossalmente, supera quella della dismissione delle reti 3G, che invece sono state fermate a fine 2022.

A questo punto, però, qualcuno potrebbe chiedersi che senso abbia mantenere il 2G più a lungo del 3G. La ragione è ben specifica e non riguarda gli smartphone. La tecnologia 2G viene ancora utilizzata da tutti quei device che utilizzano le SIM machine to machine, o M2M. In questa categoria di dispositivi troviamo dei prodotti non solo molto diffusi, ma vitali per tantissime operazioni di tutti i giorni: stiamo parlando di sistemi antifurto, POS e contatori elettrici, che andrebbero sostituiti in massa in caso di addio al 2G.