Quando verrà introdotto definitivamente il DVB-T2? Ecco il calendario e le varie tappe

Gli ultimi mesi sono stati piuttosto travagliati per lo switch off al DVB-T2, che come noto è stato rinviato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha predisposto un nuovo calendario riguardante anche il passaggio al sistema di codifica MPEG-4.

Partiamo col dire che la dismissione del codec MPEG-2 a favore dell'MPEG-4 avverrà il 15 Ottobre 2021.

Dal 15 Novembre 2021 invece partirà il processo di refarming, con date differenti a seconda delle aree geografiche. Questo processo terminerà il 30 Giugno 2022, la data in cui tutte le emittenti televisive dovranno aver lasciato le vecchie frequenze. Di seguito il calendario:

dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021: Area 1A – Sardegna

dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022: Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza

dal 1° marzo 2022 al 15 maggio 2022: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche

dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022: Area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania

Per quanto riguarda l'introduzione definitiva del DVB-T2, invece, bisognerà attendere Gennaio 2023, quando tutto il processo dovrà essere concluso. Per tutte le informazioni sui decoder DVB-T2 da acquistare, vi rimandiamo al nostro approfondimento.