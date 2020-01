Quando verrà lanciato il telescopio spaziale James Webb? Ecco la risposta della NASA

Il successore di Hubble (che quest'anno compie trent'anni) è - finalmente - in dirittura di arrivo. Il telescopio spaziale James Webb è ancora sulla buona strada per un lancio a marzo 2021 nonostante le preoccupazioni, secondo quanto affermato dal personale dell'agenzia spaziale.

Il James Webb Space Telescope è stato notoriamente incline a ritardi e aumenti incredibili di costi, tuttavia, durante un incontro della American Astronomical Society, i leader della NASA hanno assicurato che la data di lancio fissata a giugno 2018 è ancora valida. "L'anno scorso è stato un anno entusiasmante per James Webb", afferma Paul Hertz, direttore della divisione di astrofisica della NASA.

Ma prima che possa diventare il prossimo grande osservatorio della NASA, Webb deve completare una serie di traguardi quest'anno. In futuro, gli ingegneri simuleranno il lancio del veicolo spaziale riproducendo le sollecitazioni che sperimenterà durante il viaggio nello spazio. Numerose altre prove minori sono previste, secondo quanto dichiarato da Eric Smith della NASA. Un passo fondamentale sarà la sostituzione di alcuni componenti elettronici che non hanno funzionato al 100% durante un test precedente.

"Abbiamo quasi finito di costruire l'osservatorio", afferma Smith. "Abbiamo il James Webb Space Telescope. Quello che dobbiamo fare è assicurarci che funzioni come previsto." Webb non è l'unico grande telescopio che il team della NASA sta costruendo quest'anno; c'è anche il Wide Field Infrared Survey Telescope, o WFIRST. Quest'ultimo verrà impiegato per lo studio della misteriosa energia oscura, dell'accelerazione cosmica e per l'osservazione degli esopianeti.

Prima però tocca al James Webb, che - molto probabilmente - verrà lanciato tra poco più di un anno. Non vediamo l'ora.