Quando verrà rilasciato Windows 11? Trapela la possibile data!

A poche ore dalla pubblicazione in rete dei rumor sul lancio di Windows 11 ad Ottobre, arrivano delle nuove indiscrezioni che si aggiungono al messaggio di Panos Panay inviato su Microsoft Teams.

Secondo quanto riportato dai colleghi di The Verge, il materiale di marketing ufficiale predisposto da Microsoft punterebbe al 20 Ottobre 2021 come possibile data di lancio del nuovo sistema operativo.

Tale data è emersa direttamente dagli screenshot di Eleven diffusi direttamente dal colosso di Redmond: come notato da The Verge, in quasi tutte le immagini è presente la data del 20 Ottobre nella data delle applicazioni, insieme all'ora impostata alle 11:11. Tuttavia, un altro screenshot include la data del 6 Ottobre, ma al momento non sono emerse indicazioni nè su una, tanto meno sull'altra finestra di lancio.

Microsoft in sede di presentazione dell'OS, infatti, si è limitata ad affermare che sarà disponibile nel 2021, nella stagione delle vacanze, e dal momento che si tratta di una forbice elevata che comprende almeno 3 mesi, è difficile ad oggi interpretare tale messaggio.

Nel frattempo, è emerso che l'aggiornamento gratuito a Windows 11 non arriverà subito, ma sarà disponibile solo successivamente.

Vi invitiamo a prendere con le pinze tali rumor, in quanto ancora non contengono comunicazioni ufficiali da Microsoft.