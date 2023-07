Quando il Challenger registrò l'uccisione a distanza più lunga della storia

Tra il 1990 ed il 1991, la Guerra del Golfo scoppiò in risposta all'invasione irachena del Kuwait. Questo conflitto, che vide la coalizione militare di ben 39 paesi, iniziò con la campagna di bombardamenti aerei contro l'Iraq.

Tra le varie forze militari che hanno preso parte in questa guerra, ci fu anche il Regno Unito che impiegò il contingente più grande di tutti gli stati europei, partecipanti al conflitto. Il nome in codice delle operazioni svolte nel Golfo Persico, quella quello di "Operazione Granby".

Proprio in quel territorio, si mobilitarono i reggimenti dell'esercito britannico: Naval Air Squadrons, Royal Air Force e navi della Royal Navy. Le prime due, servendosi di vari velivoli, operavano nelle basi aeree dell'Arabia Saudita mentre altre navi erano sparse nel Golfo Persico.

Il contributo maggiore dato dall'esercito britannico fu, però, dato nella battaglia di Norfolk, i cui carri armati Challenger furono in grado di distruggere oltre 200 tanks iracheni ed altri veicoli corazzati. Ciò che stupì tutti, fu proprio la modalità in cui l'esercito britannico era riuscito ad abbattere il nemico.

Un Challenger fu capace di abbattere un carro armato iracheno, sparando il colpo ad una distanza di circa 4.700 metri (2,9 miglia). Questo fu il colpo mortale più a lunga distanza, mai registrato nella storia. Infatti, nonostante in passato si era tentato anche di costruire dei carri armati volanti senza successo, il Challenger fu visto come uno dei tank più potenti della storia.

L'esercito britannico, allora come adesso, non ha mai smesso di costruire carri armati potenti ed all'avanguardia. Addirittura, recentemente, avrebbe anche pensato di installare all'interno di essi dei computer quantistici, in grado di risolvere problemi di vario tipo.