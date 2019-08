Gli stati quantici e il tempo: nuove rivelazioni potrebbero rivoluzionare i computer

Alcuni ricercatori della University of Queensland (UQ) affermano di aver scoperto, attravero uno studio, “un nuovo tipo di ordine temporale quantico”.

Questa rivelazione è avvenuta a seguito di un esperimento che il team ha progettato per tentare di trovare un punto di congiunzione tra due grandi, ma contraddittorie, teorie della fisica che sono state sviluppate agli albori del secolo scorso.

Secondo quanto rivelato dagli scienziati l’esperimento ha cercato di mettere in luce cosa succede quando un oggetto abbastanza massiccio da influenzare il flusso del tempo viene posto in uno stato quantico.

Ricordiamo che, secondo la teoria di Einstein, la presenza di un oggetto massiccio (come può essere un pianeta o una stella) rallenti, intorno a sé, il tempo.

Immaginiamo, continuano gli scienziati, di avere due navi spaziali armate di tutto punto. A queste navi ordiniamo, in un dato momento, di iniziare a spararsi a vicenda.

Se una delle due navi spazi inizia a sparare troppo presto distruggerà l’altra, se invece spareranno nel medesimo istante si distruggeranno a vicenda.

Secondo la teoria di Einstein e della relatività generale, se vicino ad una delle due navi si trova un grosso pianeta oppure una stella, il tempo intorno al pianeta ed a quella nave rallenterebbe.

A causa di questa dilatazione del tempo, se le due navi iniziassero a spararsi nello stesso istante, la nave più vicina al pianeta esploderebbe perché, per lei, la nave avversaria più lontana dal pianeta è come se avesse sparato per prima.

Partendo da questa rappresentazione aggiungiamo un nuovo fattore: nella meccanica quantistica qualsiasi oggetto può trovarsi in uno stato di “sovrapposizione”.

Ciò vuol dire che due o più stati quantistici possono essere sovrapposti e il risultato sarà un altro stato quantico valido.

Questo significa che uno stato quantico può trovarsi in diversi stati (pensiamo al gatto di Schroedinger che può essere nello stato quantico vivo e morto allo stesso tempo).

Se nel nostro esempio qualcuno mettesse il pianeta in uno stato di “sovrapposizione”, anche il tempo dovrebbe essere interrotto.

In questo stato quantico dove il tempo è interrotto non ci sarebbe più un evento che viene prima dell’altro, ma l’evento avvenuto prima sarebbe allo stesso tempo dell’evento avvenuto dopo.

Tutto questo, se confermato, potrebbe portare alla creazione di computer quantistici che potrebbero saltare nel tempo per eseguire le loro operazioni di programmazione in modo molto più efficiente rispetto a dispositivi che operano in sequenza fissa nel tempo.