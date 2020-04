La quantità di coronavirus a cui si viene esposti determinerà la gravità della malattia?

Gli operatori sanitari che in questo momento stanno lottando in prima linea contro il coronavirus sono in contatto con molti pazienti infetti ogni giorno. Essere in contatto con più persone con la malattia significa che, in teoria, saranno esposti a dosi più elevate di coronavirus nel tempo?

Sappiamo per alcune malattie che la dose di virus a cui una persona è esposta sarà direttamente correlata alla gravità della malattia. Un buon esempio di questo concetto è l'influenza. Uno studio del 2015 condotto dagli Stati Uniti ha dimostrato che maggiore è la dose di virus influenzale somministrata a volontari sani, peggiori sono i sintomi.

Tuttavia, sappiamo che i virus si replicano in modo esponenziale. Una singola cellula infetta può produrre centinaia, se non migliaia, di copie. Ciò significa che per alcuni virus, anche una piccola dose di virus è sufficiente per causare un'infezione. Per fare un esempio: per metà della popolazione, sono necessarie solo 18 particelle di norovirus per causare un'infezione (che causa nausea, vomito, diarrea e dolori addominali).

Viene quindi da chiedersi: la dose iniziale di SARS-CoV-2 è correlata alla gravità della malattia? Come molte cose del virus, questa risposta ancora non si conosce. Una volta che un paziente è infetto, è relativamente semplice misurare la quantità di virus che sta producendo, un valore noto come "carica virale", che rappresenta il numero di particelle virali di un virus presenti in un campione biologico. Il valore è da 0 a 40. Più basso è il numero, più virus ha un campione del paziente. Qualsiasi numero inferiore a 15 corrisponde a livelli molto elevati di virus, mentre i campioni superiori a 35 hanno basse quantità di virus.

Un rapporto proveniente dalla Cina ha suggerito che non vi è alcuna differenza tra la quantità di coronavirus a cui una persona è esposta e la malattia. Ma un altro rapporto ha mostrato che i pazienti con malattia più lieve avevano livelli più bassi del virus. Tuttavia, c'è un'altra variabile (tra le moltissime altre) da considerare: la risposta del corpo. Se il sistema immunitario non è adeguatamente attivato, il virus può replicarsi più velocemente. D'altra parte, se il sistema immunitario si attiva in modo troppo "potente", può danneggiare i tessuti sani.

La malattia da COVID-19 può essere aggravata da fattori come stanchezza o stress estremo? Condizioni che potrebbero esistere negli operatori sanitari in questo momento. Anche questa risposta è - per adesso - sconosciuta. La privazione del sonno ha dimostrato di influenzare le possibilità di contrarre il virus del raffreddore comune. Non sappiamo se questi risultati possano essere applicati anche al SARS-CoV-2 poiché il nuovo coronavirus è molto diverso dal rinovirus.