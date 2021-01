Questa è la quantità di ghiaccio che perdiamo ogni anno sulla Terra

In un nuovo studio pubblicato lunedì sulla rivista Cryosphere, i ricercatori hanno affermato che sono scomparsi 1,2 trilioni di tonnellate di ghiaccio ogni anno dal 1994. Sicuramente un dato difficile da contestualizzare. Per questo motivo hanno creato un'illustrazione ad-hoc per arricchire il loro studio. Certamente fa molto effetto.

Un team di scienziati provenienti da tutto il Regno Unito ha utilizzato misurazioni satellitari e modelli climatici per capire quello che sta succedendo al ghiaccio di tutto il mondo. Il nuovo documento esamina sia il ghiaccio marino che quello terrestre per dare una migliore comprensione dello scioglimento dei ghiacci.

I risultati mostrano che il ghiaccio marino artico è quello che sta scomparendo più velocemente dal nostro pianeta: 7,6 trilioni di tonnellate di ghiaccio si sono sciolti dal 1994 al 2017. Nell'Antartide occidentale, inoltre, osservazioni satellitari e dirette mostrano come l'acqua calda stia "mangiando" le piattaforme di ghiaccio, portandole presto al crollo.

Se ciò dovesse accadere, l'innalzamento del livello del mare accelererà e non si fermerà per secoli; il ghiaccio nell'Antartide occidentale potrebbe sollevare i mari di oltre 3 metri. Non solo (purtroppo): anche i ghiacciai terrestri in Alaska, nell'Himalaya e altrove sono i principali fattori di innalzamento del livello del mare e stanno tutti scomparendo a una velocità allarmante.