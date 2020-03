Una grande quantità di plastica 'manca' all'appello dai nostri oceani. Ecco dove si trova

Di tutta la plastica che entra negli oceani della Terra ogni anno, solo l'1% è stato osservato fluttuare sulla superficie. Gli scienziati, quindi, si chiedono da tempo immemore dove si trovi il resto che non vediamo. Dove finisce? Secondo una ricerca, la plastica oceanica viene spinta permanentemente sulla terra, dove spesso rimane intrappolata.

Secondo gli scienziati, il 90% dei detriti marini che entrano nell'oceano rimane nella "zona del litorale" (l'area dell'oceano a 8 chilometri dalla costa). Così, il gruppo di ricerca ha raccolto dati sulla quantità e sulla posizione dell'inquinamento da plastica ogni 100 chilometri attorno all'intera costa australiana tra il 2011 e il 2016.

Sono stati registrati detriti in 188 località lungo la costa australiana: di questi il 56% era di plastica, seguito dal vetro (17%). Le più alte concentrazioni di inquinamento da plastica sono state trovate lungo le aree verso il bordo interno della spiaggia, dove inizia la vegetazione. Più i ricercatori si allontanavano dall'acqua, più rifiuti trovavano.

La quantità di detriti marini è influenzata dall'attività delle onde e, in misura minore, dall'attività del vento. I detriti più piccoli si trovano spesso vicino al bordo dell'acqua, mentre oggetti più grandi come bottiglie e sacchetti si trovano più lontani, spesso intrappolati nella vegetazione. Studiando il luogo in cui vanno a finire questi rifiuti, è possibile creare approcci mirati alla gestione di questa spazzatura.

