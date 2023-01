La quantità di tempo per sostituire animali in Madagascar, se scomparissero, è mostruosa

Il Madagascar è un'isola che ospita delle creature affascinanti e che non possono essere trovate in altre parti della Terra. Purtroppo, però, la deforestazione e il commercio di animali esotici stanno spingendo alcune specie sull'orlo dell'estinzione e purtroppo la loro scomparsa non può essere sostituita. Almeno non nel breve tempo.

Secondo un nuovo studio, l'evoluzione impiegherebbe 3 milioni di anni per restituire le specie che abbiamo già perso nella regione, ma più di 20 milioni se le specie attualmente minacciate dovessero scomparire a loro volta. Per scoprire questo dato, gli scienziati hanno esaminato le relazioni evolutive tra le specie endemiche dell'isola in un modo unico.

Il team ha creato un elenco di 249 specie, 30 delle quali sono già state estinte (come il lemure grande quanto un gorilla) e altre 120 sono attualmente classificate dalla Lista rossa IUCN delle specie minacciate di estinzione (come ad esempio il camaleonte più piccolo del mondo). A causa dell'interferenza umana, l'evoluzione impiegherebbe 3 milioni di anni per sostituire le specie estinte, ma fino a 23 milioni se dovessimo continuare a perdere altre creature.

La deforestazione è la più grande minaccia singola per l'isola e, così come potrete immaginare, molti animali stanno perdendo il loro posto nel mondo e rischiano l'estinzione. "Il Madagascar è un punto caldo della biodiversità, ma questa nuova ricerca mette in contesto quanto sia preziosa", afferma l'autore dello studio Luis Valente, biologo presso il Naturalis Biodiversity Center e l'Università di Groningen nei Paesi Bassi.

In Madagascar sta avvenendo la prima carestia al mondo causata dal cambiamento climatico.