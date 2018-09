Quanto dura la batteria nei nuovi iPhone XS, XS Max ed XR? I dati di Apple

Dei nuovi iPhone XS, XS Max ed XR abbiamo a lungo parlato su queste pagine nel corso delle ultime ventiquattro ore, snocciolando fino all'osso la scheda tecnica ed i dettagli non annunciati da Apple sul palco del keynote dello scorso martedì.

Uno degli aspetti più interessanti ed ormai diventato fondamentale in fase di acquisto per ogni smartphone, soprattutto se si è di fronte ad un top di gamma come iPhone XS Max che ha prezzi non certo accessibili da tutti, è quello relativo alla durata della batteria.

In attesa delle recensioni ed hands on ufficiali, che offriranno una panoramica più "reale" sulla questione, gli unici dati in nostro possesso sono quelli di Apple.

iPhone XS

Per iPhone XS Apple ha annunciato fino a 20 ore di autonomia per le conversazioni sotto rete wireless, 12 ore di internet e 14 ore di riproduzione video. Per l'ascolto di musica il dato è perfettamente in linea con iPhone 8 Plus ed iPhone X: 60 ore.

Vale la pena notare che proprio il top di gamma dello scorso anno garantiva fino a 21 ore di autonomia in conversazione, quindi un'ora in più rispetto al nuovo modello, mentre come vi mostriamo nella tabella presente in calce e pubblicata dai colleghi di PhoneArena, per gli altri tipi di utilizzo i dati sono in linea.

iPhone XS Max

Discorso diverso per iPhone XS Max, che si basa uno schermo da 6,5 pollici e sfoggia una batteria più grande.

Il modello di lusso infatti è in grado di garantire 25 ore di conversazione (sempre sotto rete wireless), 13 ore di internet, 15 ore di riproduzione video e 65 ore di riproduzione audio. Dati alla mano si tratta dei migliori dati registrati dai top di gamma Apple.

iPhone XR

Scendendo di categoria, e spostandoci quindi all'XR, la situazione cambia. Complice ovviamente lo schermo non OLED con diagonale più piccola rispetto ad XS ed XS Max.

A livello di tempo di conversazione siamo in linea con XS Max, e lo stesso vale anche per la riproduzione audio. Discorso diverso in termini di utilizzo internet e riproduzione video, per cui il modello entry level garantisce rispettivamente 15 e 16 ore.

Sorprendentemente quindi possiamo affermare che l'iPhone XR è nel complesso il miglior smartphone in termini d'utilizzo della batteria.