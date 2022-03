Quantum Leap: Ernie Hudson e Raymond Lee nel reboot della serie anni '90

Tempo fa si era parlato di un reboot di Quantum Leap, serie cult di fantascienza degli anni '90. Adesso il reboot è diventato realtà, e vedrà tra i protagonisti Ernie Hudson che si unisce al già annunciato Raymond Lee.

Come molti sapranno, recentemente Hudson è tornato in Ghostbusters nei panni del suo storico personaggio Winston Zeddemore. Nella nuova serie sarà Herbert "Magic" Williams, un veterano del Vietnam che si trova a capo del progetto di viaggio nel tempo di Quantum Leap. Il personaggio usa le sue conoscenze di politica e il suo know-how militare per gestire la situazione, affermandosi come grande leader nel progetto.

Lee è invece il protagonista Ben Seong, un fisico di fama mondiale che lavora al Quantum Leap e che alla fine degli anni '80 è stato bloccato da un'amnesia dopo aver utilizzato la tecnologia.

Quantum Leap sarà scritta da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, e sarà ambientata ai tempi nostri. Sono dunque passati ben 30 anni da quando il dottor Sam Beckett è entrato nell'acceleratore ed è sparito. Ora è stata messa insieme una squadra nuova per riavviare il progetto nella speranza di comprendere i misteri che si celano dietro all'affascinante macchina e all'uomo che l'ha creata.

Non sappiamo ancora quando la serie uscirà, ma essendo stata annunciata da pochissimo, sembra che ci sarà ancora un po' da attendere.