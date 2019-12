Il primo quartiere realizzato interamente con stampanti 3D è realtà!

La tecnologia può fare veramente molto per le persone più bisognose: anche dare loro un tetto sotto cui ripararsi e consentire a queste famiglie di vivere una vita migliore rispetto a quella a cui sono abituate.

Infatti, stando anche a quanto riportato da DesignBoom e Repubblica, a Nacajuca, in Messico, il primo quartiere del mondo realizzato interamente con stampanti 3D è già realtà. Dietro al progetto c'è l'organizzazione no-profit New Story, che ha già consegnato due case alle famiglie più bisognose. L'obiettivo è quello di garantire a circa 50 nuclei familiari di avere un tetto. Insomma, si tratta di un'iniziativa per aiutare i più poveri, visto che stiamo parlando di persone che hanno un reddito mensile medio di 76 dollari.

Realizzando delle case con la stampa 3D, New Story riesce a garantire un'abitazione a queste famiglie a un prezzo di circa 21 dollari al mese per 7 anni. Insomma, sembra che proprio che la tecnologia stia aiutando ad abbattere i costi nei luoghi dove c'è urgente bisogno di un tetto. Tramite il player qui sopra potete vedere un video che analizza il progetto dal suo inizio fino al risultato finale.

Vi ricordiamo che le prime applicazioni della tecnologia si stanno già vedendo anche in Italia (chi si ricorda della casa chiamata Gaia?). Se siete invece intenzionati a progetti più piccoli, vi rimandiamo alla nostra prova di una stampante 3D da 100 euro.