Nei quartieri dove ci sono più cani c'è meno criminalità

Secondo una nuova ricerca i cani sono ottimi deterrenti contro la criminalità. Sulla rivista Social Forces, infatti, gli addetti ai lavori affermano che i quartieri con più cani (insieme a residenti con un'alta fiducia l'uno nell'altro) avevano tassi di criminalità - come omicidi, rapine e aggressioni aggravate - più bassi.

Il motivo di ciò è semplice: se ci sono più cani, i padroni devono portali a spasso; questo continuo "via vai" di gente con al guinzaglio i loro amici a quattro zampe crea delle "ronde cittadine" continue.

"Le persone che portano a spasso i loro cani stanno essenzialmente pattugliando i loro quartieri", afferma Nicolò Pinchak, autore principale dello studio e studente di dottorato in sociologia presso la Ohio State University. "Vedono quando ci sono cose che non vanno bene e quando ci sono estranei sospetti nell'area. Può essere un deterrente per il crimine."

I ricercatori hanno esaminato le statistiche sulla criminalità registrate dal 2014 al 2016 in 595 gruppi di censimenti nell'area di Columbus, un comune degli Stati Uniti. I risultati hanno confermato che i quartieri con alti livelli di fiducia avevano livelli complessivamente più bassi di omicidi, rapine e aggressioni aggravate rispetto alle aree che riportavano bassi livelli di fiducia.

Tra queste aree ad alta fiducia, quelle che avevano un numero elevato di cani hanno mostrato un ulteriore calo della criminalità rispetto a quelle che ospitavano meno animali. "La fiducia non aiuta molto i quartieri se non ci sono persone là fuori per le strade che notano cosa sta succedendo" afferma infine Pinchak.

Insomma, un motivo in più per avere dei vicini con i cani, nonostante i loro bisogni siano un rischio ecologico.