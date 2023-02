Avete mai visto un quasar? L'Event Horizon Telescope ci mostra l'incredibile

Un team internazionale di scienziati ha utilizzato i dati del progetto Event Horizon Telescope (EHT), per generare le immagini del quasar NRAO 530. L'EHT, già noto per avere come obiettivo lo studio di Sagittarius A (il buco nero situato al centro della Via Lattea), è ora stato in grado di farci vedere uno degli oggetti più luminosi del cosmo.

I quasar, infatti, sono un particolare tipo di nucleo galattico attivo che si ritiene essere alimentato da buchi neri supermassicci, come appunto Sagittarius A. Ma al contrario di questi che, come sappiamo, non emettono luce, i quasar attirano il materiale verso di loro riscaldandolo e generando quella tipica luminosità a loro associata.

In questo nuovo studio, pubblicato sul The Astrophysical Journal, gli astronomi e gli astrofisici del team hanno studiato i dati forniti da molti altri colleghi che gestiscono telescopi in tutto il mondo, e che svolgono un importante ruolo di ricerca nel famoso progetto Event Horizon Telescope.

Quello che si può notare, anche dalla foto in calce, è che oltre alla luce generata dal materiale che "precipita" in un buco nero, ve ne è altra emessa dal materiale che viene catturato ma senza attraversare l'orizzonte degli eventi. Elementi che vengono poi convertiti in plasma, spostandosi oltre il buco nero ad una velocità talmente elevata da essere definiti "getti".

Per ottenere la splendida foto, il team di ricerca ha dovuto combinare i dati di più telescopi, in modo tale da creare le due immagini che mostrano l'intensa luminosità all'estremità meridionale di un getto, che i ricercatori ritengono sia un nucleo radio. Inoltre, il gruppo è stato anche in grado di calcolare la polarizzazione della luce emessa dalle diverse parti delle strutture visibili nelle immagini create e di mappare i campi magnetici nei getti.

La particolarità del quasar NRAO 530, che si trova a circa 7,5 miliardi di anni luce da noi, è che oltre ad essere otticamente violento, è anche un blazar: un particolare tipo di quasar orientato direttamente verso la Terra, poiché i suoi getti puntano quasi perfettamente verso il nostro pianeta.

Non resta quindi che ammirare la splendida immagine che, se siete curiosi, potete apprezzare alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale del progetto Event Horizon.

Crediti d'immagine: The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acaea8