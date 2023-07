Quasicristalli: strani materiali sempre meno impossibili

Un team di fisici dell’Università di Parigi-Saclay ha osservato per la prima volta un nuovo materiale dalla struttura sorprendente. Si tratta di un quasicristallo: un'insolita combinazione di ordine e caos un tempo ritenuta impossibile.

Tutti conosciamo i cristalli: materiali dalla simmetria perfetta, che dona loro un aspetto affascinante e proprietà uniche, come questo cristallo più duro di un diamante. Il loro segreto è nascosto nella struttura atomica periodica, in cui una cella elementare si ripete sempre uguale in tutto il solido, come avviene per le celle esagonali che costituiscono i favi di un alveare. Meno noti sono invece i quasicristalli, nei quali la disposizione degli atomi è fissa e regolare, ma non periodica: ogni cella ha una configurazione differente di celle che la circondano.

Se state facendo fatica ad immaginare uno schema geometrico di questo tipo state tranquilli, fino agli anni Settanta neanche i matematici erano certi che potesse essere teoricamente possibile e la prima osservazione di un quasi cristallo è avvenuta solo negli anni Ottanta. Da allora, i quasicristalli sono spuntati un po’ ovunque. Molti di essi si sviluppano in condizioni estreme (solo due anni fa è stato scoperto un nuovo quasicristallo sul luogo di un test nucleare); tuttavia, pur essendo molto rari, non sono poi così proibiti come i fisici pensavano un tempo.

Questo è stato il punto di partenza dello studio del team di scienziati francese, che per prima cosa ha simulato al computer una struttura quasicristallina costituita da sferette di due raggi. Successivamente, i ricercatori hanno tentato di generare il quasicristallo sperimentalmente, facendo vibrare un contenitore contenente 3.840 sfere d'acciaio non magnetiche di due diversi diametri: uno di circa 2,4 millimetri, l'altro la metà. Dopo una settimana, i ricercatori hanno osservato la comparsa delle strutture simulate al computer, almeno sulla piccola scala. "Le celle delle forme desiderate si formano molto rapidamente, probabilmente come conseguenza del loro efficiente impacchettamento locale”, affermano nel report della ricerca, che al momento deve essere ancora sottoposta a peer-review.

L’esperimento mette in evidenza che le condizioni in cui si formano i quasicristalli sono più numerose e varie di quanto si credeva fino ad oggi. Ciò potrebbe aprire numerose possibilità industriali e tecnologiche. Sebbene non abbiano l’aspetto perfetto dei cristalli, i quasicristalli hanno infatti proprietà molto interessanti che in futuro potranno trovare numerose applicazioni nell’ambito dell’elettronica.