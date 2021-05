Un 'quasicristallo' impossibile è stato trovato nel luogo del primo test nucleare

Il 16 luglio 1945, nello stato del New Mexico, venne effettuato il primo test al mondo di una bomba nucleare, noto come test della Trinità. Il rilascio di energia, equivalente a 21 kilotoni di TNT, vaporizzò all'istante la torre di prova di 30 metri e migliaia di fili di rame che la collegavano all'apparecchiatura di registrazione.

La palla di fuoco creò un vetro verde, un nuovo minerale chiamato trinitite. Dopo alcuni decenni i ricercatori hanno scoperto in un pezzo di questo minerale una rara forma di materia nota come "quasicristallo". Perché la scoperta ha fatto così tanto clamore? Semplicemente perché "i quasicristalli si formano in ambienti estremi che raramente esistono sulla Terra", spiega il geofisico Terry Wallace del Los Alamos National Laboratory.

La maggior parte dei cristalli presenti sulla Terra, dal sale da cucina ai diamanti, obbedisce a una semplice regola: i loro atomi sono disposti in una struttura reticolare che si ripete nello spazio tridimensionale. I quasicristalli infrangono questa regola: il modello in cui sono disposti i loro atomi non si ripete.

Un team di scienziati, guidato dal geologo Luca Bindi dell'Università di Firenze, ha così deciso di dare uno sguardo più da vicino alla trinitite. In particolare a una forma ancora più rara del minerale: la trinitite rossa. Nei quasicristalli, infatti, è possibile trovare metalli. Così gli scienziati, analizzando sei piccoli campioni di trinitite rossa hanno ottenuto osservato un minuscolo granello a 20 facce di silicio, rame, calcio e ferro, con una simmetria rotazionale di cinque volte impossibile nei cristalli convenzionali.

"Questo quasicristallo è magnifico nella sua complessità, ma nessuno può ancora dirci perché si è formato in questo modo", continua Wallace. Questa scoperta rappresenta il più antico quasicristallo antropogenico conosciuto e suggerisce che potrebbero esserci altri percorsi naturali per la formazione di queste strutture.