Tra quattro anni il 70% della popolazione mondiale sarà sui social network

I recenti record di utenza per Facebook dimostrano che, nonostante i possibili problemi, il social network regge molto bene ai test del tempo. Lo stesso vale anche per altre piattaforme, che continuano a crescere in numeri: secondo nuovi studi, gli utenti complessivi sui social arriveranno a 5,85 miliardi di persone entro il 2027.

I dati evidenziati da BSBC parlano chiaro: mentre a gennaio 2020 il tasso di utilizzo dei social media era solo del 50% per una previsione di 3,9 miliardi di utenti in tutto il mondo, in questi ultimi tre anni la situazione è mutata sensibilmente in quanto anche altre regioni meno sviluppate del mondo si stanno digitalizzando, seppur più lentamente.

A guidare il mercato smartphone e social è l’Asia orientale, regione che si posiziona tra le prime su scala globale per il tasso di penetrazione dei social network mobile. Generalmente, il tempo trascorso sui social media è stato in media di circa 147 minuti al giorno, per un aumento di circa mezz’ora rispetto al 2015.

Entro il 2027, dunque, il tempo medio su piattaforme come TikTok, Facebook e Instagram sicuramente aumenterà ancora, mentre circa 7 persone su 10 nel mondo potrebbero risultare iscritte a social media di vario genere, anche più di uno solo – come ormai è solito fare. Attualmente, il leader di mercato resta Facebook, il primo social network a superare il miliardo di account registrati e con attualmente oltre 2 miliardi di utenti attivi su base mensile.

