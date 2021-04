Quattro balene grigie trovate decedute su una spiaggia: esperti preoccupati

Sulle rive della Baia di San Francisco in soli otto giorni si sono spiaggiate ben quattro balene. L'evento sta iniziando a preoccupare molto gli esperti, che credono sia semplicemente colpa dell'attività umana.

La prima balena grigia a spiaggiarsi deceduta è stata una femmina adulta, scoperta al Crissy Field di San Francisco il 31 marzo. Un altro esemplare femmina è arrivato a riva a Moss Beach nella contea di San Mateo il 3 aprile, un maschio subadulto di 11,3 metri è stato scoperto il 6 aprile (ed è stato rimorchiato via in barca) mentre l'ultimo corpo apparteneva a una femmina adulta di 12,5 metri, arrivata a riva il 7 aprile a Muir Beach.

Per determinare la causa del decesso, il Marine Mammal Center (MMC) ha eseguito l'autopsia su tutte e quattro le balene. Purtroppo, gli esperti sono riusciti ad individuare chiaramente la causa di morte solo dell'ultima creatura spiaggiata: ferite compatibili con lo scontro di una nave. "È allarmante rispondere a quattro balene grigie morte in poco più di una settimana perché mette davvero in prospettiva le attuali sfide affrontate da questa specie", afferma Pádraig Duignan, direttore presso il MMC.

Questa non è una specie a rischio, ma solamente nel 2019 ben 73 balene grigie morte sono state trovate lungo la costa occidentale del Nord America durante un periodo di sei mesi. Le creature attraversano la costa della California due volte l'anno (prima a dicembre e gennaio e successivamente a marzo e aprile).

Dal 2016, purtroppo, almeno una balena grigia su cinque che ha effettuato la migrazione è morta. "Vedere la specie continuare a soffrire con le ulteriori minacce dell'interazione umana è motivo di grande preoccupazione", afferma infine Duignan.