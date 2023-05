Quattro browser alternativi a Safari da provare su Mac

Se utilizzate un Mac o un Macbook, le possibilità che il vostro browser preferito sia Safari sono molto elevate. D'altro canto, ormai Safari ha compiuto la bellezza di vent'anni ed è un prodotto estremamente rodato e stabile. Ma lo sapevate che esistono diverse alternative al browser di Cupertino su Mac? Vediamone alcune.

La prima, ovviamente, è Google Chrome, il browser evergreen di Google. Considerato da moltissimi utenti l'opzione preferenziale su Windows, Chrome è il browser di gran lunga più popolare sul mercato, con una "fetta" di utenza pari al 65% di tutte le ricerche sul web (Safari, per fare un paragone, arriva al 19%). Certo, qualcuno potrebbe lamentarsi degli eccessivi consumi di Chrome su Mac, ma abbiamo una buona notizia per voi: con l'ultimo aggiornamento di Chrome su Mac, i consumi sono nettamente scesi!

Se invece volete tenervi sulla cresta dell'onda dell'IA, il consiglio che vi diamo è di installare anche su Mac Microsoft Edge. Il browser di Microsoft è basato su Chromium e consuma meno RAM di Chrome, ma vanta anche delle feature uniche basate sull'IA: per esempio, infatti, Edge ha implementato Bing AI, l'IA del colosso di Redmond basata su ChatGPT, da fine aprile.

Un'altra alternativa che vi consigliamo è Opera: come Edge, anche Opera si basa su Chromium, ma porta con sé alcune novità decisamente interessante rispetto alle alternative di Microsoft e Google. La prima (nonché più importane) è la rete VPN gratuita di Opera, che vi permette di navigare come se vi trovaste all'estero restando comodamente seduti sul divano di casa.

Infine, l'ultimo browser per Mac che vi consigliamo di provare è Brave, pensato per la privacy, la sicurezza e l'autonomia degli utenti a tutti i costi. Brave basa tutta la sua filosofia sulle performance migliori possibili e sulla riduzione al massimo dei consumi, ma anche sulla protezione a tutti i costi dei dati degli utenti: per questo, il browser presenta un ad-blocker preinstallato sia per le pubblicità che per i tracker.