Quattro differenze interessanti tra Thunderbolt 5 e Thunderbolt 4

Sono passati un paio di mesi da quando Intel ha svelato lo standard Thunderbolt 5 per le porte di ricarica e per il trasferimento dati. Ma quali sono le principali differenze tra Thunderbolt 4 e Thunderbolt 5? Ecco la lista completa: l'upgrade sarà sostanziale!

Ovviamente sia lo standard Thunderbolt 5 che il Thunderbolt 4 si basano sulle porte USB-C. Tuttavia, le porte USB-C compatibili con il nuovo standard di Intel hanno un bandwidth molto più ampio di quelle che si limitano al Thunderbolt 4. Queste ultime, infatti, trasferiscono dati ad una velocità pari a 32 Gbps. Invece, il Thunderbolt 5 alza l'asticella a 64 Gbps, raddoppiando la velocità del predecessore.

Quando il Thunderbolt 4 è stato annunciato, nel 2020, si è molto parlato del suo supporto per un numero elevato di dispositivi e accessori collegati allo stesso PC. Con lo standard Thunderbolt 5, però, le cose migliorano ulteriormente: Intel, infatti, ha annunciato che le nuove porte Thunderbolt 5 supporteranno fino a tre monitor 4K a 144 Hz collegati contemporaneamente, ovviamente grazie al bandwidth incrementato. Il Thunderbolt 4, invece, supportava un massimo di due display 4K a 60 Hz.

Grande miglioramento anche per le velocità di ricarica tramite USB-C dei dispositivi compatibili con Thunderbolt 5. Il nuovo standard, infatti, permette di ottenere il fast charging fino a 240 W, contro i 100 W dello standard Thunderbolt 4 "base", che venivano però ulteriormente incrementati a 140 W con lo standard USB Power Delivery 3.0.

Infine - anche se per ora non ce n'è la certezza - il Thunderbolt 5 potrebbe spalancare le porte alle GPU esterne su laptop: il suo bandwidth elevato, infatti, dovrebbe permettere una connessione di queste ultime direttamente ai PC che le supportano. Ciò non era possibile invece con lo standard Thunderbolt 4, la cui velocità di trasferimento dati era troppo bassa per poter supportare una grafica esterna sui PC portatili.