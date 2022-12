Quattro giochi da provare su AppGallery di Huawei: da Asphalt a Pascal's Wager

Huawei sta puntando molto sul gaming su AppGallery e, come abbiamo avuto modo di raccontare nella nostra guida al gaming su Huawei AppGallery, nel corso degli ultimi mesi lo store degli HMS si è espanso in maniera importante.

Lo store proprietario di Huawei, che ha superato quota 580 milioni di utenti attivi a livello mondiale, con guadagni cresciuti in maniera esponenziale, propone un’ampia platea di titoli che soprattutto nel periodo di Natale possono tenervi compagnia tra una portata e l’altra o in viaggio. Ne abbiamo scelti per voi cinque, cercando di abbracciare tutti i generi e di incontrare i gusti di quante più persone possibili.

Pascal’s Wager

Il titolo di TipWorks non può che far gola agli amanti dei soulslike. I videogiocatori si troveranno catapultati in un universo dove una calamità naturale ha fatto sprofondare il sole in fondo al mare, avvolgendo il continente nella nebbia nera nota come “obbrominia”, dispersa dall’arrivo sulla terra dei temibili colossi che con la loro luce hanno dato un pò di speranza al genere umano. Queste mitologiche figure però sono state ammazzate da una misteriosa e pericolosa pandemia.

Il protagonista è Terrence, un araldo estromesso dalla Chiesa che fa una scoperta scioccante: la pandemia è legata alla sua ex moglie Teresa. Alla ricerca della consorte, però, Terrence intraprende un viaggio di liberazione e redenzione.

I giocatori avranno la possibilità di scegliere tra quattro personaggi, che li guideranno nell’esplorazione della mappa e della storia, oltre che dei segreti. Ovviamente come ogni soulslike che si rispetta non mancheranno gli epici scontri con i boss e con i nemici contro cui faranno i conti lungo la via.

Modern Combat 5

Se siete alla ricerca di un FPS da giocare comodamente sul divano o a letto dal vostro smartphone, in grado di tenervi compagnia anche durante i viaggi in tram o in metropolitana, non possiamo non citare Modern Combat 5 che include anche una Battle Royale a 70 giocatori, ormai divenuta un must per il settore.

I videogiocatori potranno cimentarsi sia in single che multiplayer, scegliendo tra undici classi, varie tipologie di stili di gioco (Assalto, Pesante, Ricognitore, Cecchino, Supporto, Cacciatore di taglie, Geniere, X1-Morfosi, Kommando e Predone) e tantissime modalità di gioco sia a squadre che in singolo.

Presente anche una campagna da giocare in solitario, con missioni che trasporteranno i giocatori in tutto il mondo, anche nella nostra bellissima Venezia.

Dragon Trail: Hunter World

L’MMORPG di 4399, Dragon Trail: Hunter World, approda anche sull’AppGallery di Huawei per catapultare i videogiocatori nella Star Island e nei suoi spettacolari paesaggi.

L’avventura vedrà il giovane protagonista alle prese con l’esplorazione del Libro Loya. Durante questo viaggio si potranno collezionare animali domestici e draghi, ma anche assemblare una squadra per combattere contro i nemici rappresentati dai draghi malvagi.

Ma Dragon Trail: Hunter World non è solo combattimento ed esplorazione. Come ogni MMORPG, è necessario sottoporsi quotidianamente a sessioni di allenamento con il maestro per acquisire ancora più potenza ed ottenere ricompense completando le missioni proposte. È inoltre anche possibile avventurarsi in sessioni di caccia insieme agli amici.

Asphalt 9

E se dobbiamo parlare di titoli mobile, non possiamo non citare quello che è a tutti gli effetti il Re degli automobilistici: Asphalt 9. Il gioco ha tutto ciò di cui necessita un appassionato di corse.

Non si può non partire dalla ricchissima modalità carriera che mette a dura prova i videogiocatori con oltre 60 stagioni e 900 eventi unici, i quali coprono tutti i 365 giorni del calendario e si aggiungono alle sfide a tempo limitato.

A completare l’esperienza ci pensa un comparto auto di tutto rispetto e vastissimo: sono oltre 70 le automobili presenti, provenienti anche dai listini di marchi come Ferrari, Lamborghini e Porsche. Tutte le vetture sono realizzate con la massima precisione e possono essere personalizzate a 360 gradi: è possibile scegliere la livrea, il colore dei cerchioni, le gomme e tanto altro.

A condire Asphalt 9 ci pensa il sistema di gestione dei comandi personalizzabile ed un comparto multiplayer destinato a regalare centinaia di ore di divertimento.