Quattro intrepidi volontari vivranno per un anno all'interno di un habitat marziano

Quattro coraggiosi volontari sono stati rinchiusi in una simulazione di habitat marziano per un esperimento che, se tutto andrà secondo i piani, durerà un intero anno. Questa è la prima di tre simulazioni pianificate per studiare le condizioni di vita sulla superficie di Marte.

Oltre alla tensione psicologica di essere lontani dai propri cari per un anno, l'equipaggio dovrà affrontare altre sfide imposte dai ricercatori che li supervisionano. CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) simulerà le condizioni che le squadre di una missione sul Pianeta Rosso dovrebbero affrontare, tra cui risorse limitate e ritardi nella comunicazione tra 5 e 20 minuti.

Non solo: affronteranno guasti simulati delle attrezzature e altri "stress ambientali", secondo quanto riportato dalla NASA. L'equipaggio condurrà attività come simulare passeggiate fuori dall'habitat su Marte e altre ricerche scientifiche. "La simulazione è fondamentale per testare soluzioni per soddisfare le complesse esigenze della vita sulla superficie marziana", ha dichiarato Grace Douglas, scienziata capo del progetto di ricerca Advanced Food Technology della NASA.

"Le simulazioni sulla Terra ci aiuteranno a capire e contrastare le sfide fisiche e mentali che gli astronauti dovranno affrontare prima di partire." Sperando che non finisca come l'esperimento fallito di Biosfera 2, questo progetto rappresenta un passo importante verso la comprensione delle sfide che gli astronauti potrebbero affrontare in una missione sul "gemello della Terra".

Staremo a vedere cosa succederà.