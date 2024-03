Quattro localizzatori Samsung Galaxy SmartTag2 a un prezzo mai visto!

Samsung Galaxy SmartTag2 è un localizzatore della casa sudcoreana dotato di Bluetooth integrato, dal Design compatto che si tiene agevolmente in tasca. Batteria di lunga durata, fino a 500 ore di autonomia. Non dovrai temere che si danneggi sotto la pioggia o per la polvere, grazie alla certificazione IP67. Ben 4 pezzi, 2 neri e 2 bianchi.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Quando la modalità Smarrito è attiva, l’NFC (Near Field Communication) di Galaxy SmartTag2 mostrerà il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, senza fare alcuna differenza del sistema operativo montato sul telefono.

Attivando invece la funzionalità Cerca nelle vicinanze, potrai ottenere indicazioni passo-passo tramite la modalità Naviga. Un'altra alternativa per ritrovare l'oggetto è quello di far suonare il localizzatore Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico, così da trovarlo subito seguendo il suono emesso.

Potrai così presto ritrovare le chiavi, il telefono, la tua preziosa bici e dove hai parcheggiato l'auto!

Grazie a questa offerta a tempo (che in quanto tale va sfruttata subito), potrai fare tuoi ben 4 localizzatori Galaxy SmartTag2 a un prezzo irrinunciabile: 78,9 euro!