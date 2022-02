Il 2022 sarà l'anno dei Mac: in arrivo ben quattro nuovi modelli con chip M2

Stando alle ultime speculazioni, mancherebbe meno di un mese al keynote primaverile di Apple, che dovrebbe tenersi a inizio marzo. Nel dibattito sulla data e sugli annunci della conferenza è intervenuto oggi il noto insider del mondo Apple Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e autore della newsletter "Power On".

Gurman ha spiegato che Apple terrà il suo keynote primaverile l'8 marzo prossimo, ovvero il secondo martedì del mese di marzo, e che al suo interno possiamo aspettarci due annunci principali, ovvero quello del primo iPhone SE con connettività 5G e quello del nuovo iPad Air di quinta generazione.

La notizia di per sé potrebbe non fare troppo clamore, anche perché un rumor del tutto simile è trapelato nella giornata di ieri, confermato sia la data dell'8 marzo che la presenza di iPhone SE 5G e di iPad Air 5 al keynote. Tuttavia, con l'arrivo dell'indiscrezione di Gurman possiamo essere ragionevolmente sicuri della veridicità di queste informazioni, visto che quasi mai l'esperto ha sbagliato una previsione negli ultimi mesi.

Più interessante è invece che Gurman abbia aggiunto che Apple lancerà almeno un nuovo Mac in primavera, con una presentazione fissata molto probabilmente per il keynote dell'8 marzo. Non è chiaro a quale Mac faccia riferimento il giornalista di Bloomberg, anche se le possibilità in merito sono essenzialmente due, ovvero un nuovo Mac Mini high-end con chip M1 Pro o M1 Max o l'iMac Pro da 27" con chip M1 Pro o M1 Max a sua volta.

Chiudendo la sua newsletter settimanale, infine, Gurman ha condiviso un'informazione mai emersa prima d'ora in rete, ovvero che Apple lancerà ben quattro Mac con chip M2 nel 2022: si tratta di una notizia veramente importante per i fan del colosso di Cupertino, perché fino ad oggi era convinzione comune che il grosso dei prodotti M2 sarebbe arrivato nel 2023, mentre quest'anno avremmo visto al più un Macbook Air con chip M2.

I quattro device M2 che Apple lancerà nei prossimi mesi, probabilmente tutti negli ultimi due trimestri del 2022, saranno il refresh di Macbook Air, un Macbook Pro entry-level da 13" e due proposte desktop, ovvero un secondo Mac Mini, questa volta con un chip standard e un prezzo entry-level, e un nuovo iMac da 24" con chip M2.